В ВСУ начался бунт против Драпатого: главная новость СВО 6 августа

«Драпатого в ВСУ не уважают, считают его психически неуравновешенным человеком, который при первой возможности повышает голос на боевиков, срывается на крик, визг, никакого уважения к нему быть не может. Сырский же выступает в роли серого кардинала, увольнение которого было большой неожиданностью для боевиков. Многие очень болезненно к этому отнеслись. И противостояние Сырского и Драпатого, а также боевиков, только начинается», — пояснил военный эксперт.