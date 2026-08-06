В ВСУ начался бунт против Драпатого: главная новость СВО 6 августа

В рядах украинских боевиков начались междоусобные разборки между последователями экс-главкома ВСУ Александра Сырского и сместившего его Михаила Драпатого.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил причины столкновений.
Напомним, в Сумской области произошли боестолкновения между боевиками двух бригад ВСУ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Рыжевка.
Участниками сражений стали бойцы львовской 103-й бригады теробороны и солдаты 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Предварительной причиной столкновения стало дезертирство.
«Боевики ВСУ каждый день оставляют линию боевого соприкосновения и бегут в тыловые районы, оставляя после себя пустые укрепления. И случай в Сумской области не стал исключением. Боевики пытались сбежать, но попали под заградотряд, который применил к ним огнестрельное оружие. В результате перестрелки погибли боевики обеих сторон конфликта», — пояснил военный эксперт.
Иванников отметил, что участившиеся случаи бегства боевиков ВСУ связаны со снижением боевого духа в рядах украинской армии. На эту проблему, в частности, повлияла отставка Сырского и приход Драпатого. Последнего в рядах ВСУ очень сильно недолюбливают.
«Это объясняется низким боевым духом боевиков, на что повлияла отставка Сырского и назначение на его место Драпатого, которого в войсках ВСУ не уважают», — добавил специалист.
Кроме того, стало известно, что Драпатый начал войну с так называемой «личной гвардией» Сырского — штурмовыми полками. Эти полки в составе Сухопутных войск ВСУ были созданы по личному распоряжению экс-главкома ВСУ и даже назывались украинскими военными «полками Сырского».
Они получали различные преференции, в том числе поставки лучших вооружений, комплектование и так далее. Драпатый своим приказом остановил пополнение штурмовых полков.
«Драпатого в ВСУ не уважают, считают его психически неуравновешенным человеком, который при первой возможности повышает голос на боевиков, срывается на крик, визг, никакого уважения к нему быть не может. Сырский же выступает в роли серого кардинала, увольнение которого было большой неожиданностью для боевиков. Многие очень болезненно к этому отнеслись. И противостояние Сырского и Драпатого, а также боевиков, только начинается», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что противостояние разворачивается явно не в пользу Драпатого.
Ранее стало известно, что в глубоком тылу Украины был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.
Взрыв прогремел на окраине Хмельницкого — родного города главкома ВСУ Драпатого. Генерал-майор Липовой раскрыл детали произошедшего. Подробности — в материале aif.ru.