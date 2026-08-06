В Сосновоборске поймали семейную пару наркозакладчиков (видео)

За сбыт запрещенных веществ, совершенный в крупном размере и при отягчающих обстоятельствах, возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. На время следствия их заключили под стражу и проверяют на причастность к другим фактам распространения наркотиков.