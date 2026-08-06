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В Сосновоборске поймали семейную пару наркозакладчиков (видео)

В Сосновоборске задержали 39-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД Красноярского края.

В Сосновоборске задержали 39-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД Красноярского края.

Установлено, что семейная пара более двух месяцев работала закладчиками в одном из интернет-магазинов.

«Крупные партии наркотиков злоумышленники поднимали на территории Красноярска, а затем, расфасовав на более мелкие партии, распространяли в Сосновоборске и в близлежащих населенных пунктах», — рассказали в полиции.

Дома у задержанных и в местах сделанных ими закладок изъяли свыше 50 гр метадона.

За сбыт запрещенных веществ, совершенный в крупном размере и при отягчающих обстоятельствах, возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. На время следствия их заключили под стражу и проверяют на причастность к другим фактам распространения наркотиков.

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