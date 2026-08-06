Продажи брюта в России выросли почти на 10%

В целом спрос на сухие игристые вина вырос на 3,1%, до 794,9 тыс. дал. Все остальные категории такой продукции показали снижение: продажи сладких, полусладких, полусухих и экстра-брюта сократились на 1,1−6%. В первой половине 2026 года было реализовано 10,41 млн дал всех игристых вин, что больше год к году на 3,4%.