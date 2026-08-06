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Житель Совгавани возместит заводу расходы, потраченные на его обучение

Мужчина хотел обучиться профессии, но передумал и ушёл — корпорация потребовала вернуть полученную стипендию.

В Советской Гавани мужчина должен вернуть авиастроительной корпорации деньги, потраченные на его профессиональное обучение и стипендию. Он отказался продолжать подготовку уже через три недели после её начала, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

По ученическому договору завод обязался за свой счёт обучить мужчину профессии в течение шести месяцев, выплачивать ему стипендию и после аттестации присвоить разряд. Взамен ученик должен был сдать экзамены, устроиться на предприятие и отработать не менее года.

Однако спустя три недели мужчина подал заявление об отчислении по собственному желанию. Договор расторгли, а к работе он так и не приступил.

Поскольку обучение прекратилось по инициативе ученика, он должен был компенсировать понесённые заводом затраты и вернуть полученную стипендию. Добровольно деньги мужчина не выплатил, однако в суде полностью признал требования корпорации.

Суд взыскал с него расходы на обучение, а также судебные и почтовые издержки. Решение пока не вступило в законную силу.