Житель Совгавани возместит заводу расходы, потраченные на его обучение

В Советской Гавани мужчина должен вернуть авиастроительной корпорации деньги, потраченные на его профессиональное обучение и стипендию. Он отказался продолжать подготовку уже через три недели после её начала, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.