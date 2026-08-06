NYT: РФ выпускает в месяц больше ракет, чем общий объем производства Patriot

Российская Федерация каждый месяц выпускает больше баллистических ракет, чем общий объем производства американских перехватчиков Patriot. Об этом в среду, 5 августа, написало издание The New York Times.
Авторы материала заявили, что Украина не может сравниться с РФ в масштабах промышленного производства.
— Россия производит около 120 баллистических ракет ежемесячно. Это превосходит общий объем производства в США перехватчиков Patriot, — приводятся в статье оценки украинских разведывательных служб.
Также отмечается, что ВС РФ каждый месяц устанавливают рекорды по воздушным атакам по целям на Украине, используя пробелы в ослабленной украинской противовоздушной обороне.
Ранее британское издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским отказал Киеву в поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По данным газеты, глава Белого дома объяснил отказ дефицитом ракет-перехватчиков, который возник после военной кампании Штатов против Ирана.