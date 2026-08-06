NYT: РФ выпускает в месяц больше ракет, чем общий объем производства Patriot

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским отказал Киеву в поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По данным газеты, глава Белого дома объяснил отказ дефицитом ракет-перехватчиков, который возник после военной кампании Штатов против Ирана.