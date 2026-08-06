Четыре кинозала Красноярского края получат поддержку Фонда кино

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фонд кино направит средства на техническое обслуживание и ремонт цифрового кинопроекционного оборудования в четырех учреждениях культуры Красноярского края. Поддержку получат площадки Норильска, Бородина, Назарова и поселка Курагино.
В число победителей конкурсного отбора вошли культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого в Норильске, городской Дворец культуры «Угольщик» в Бородине, культурно-досуговое объединение «Энергетик» Назаровского муниципального округа и Централизованная клубная система Курагинского района.
Всего финансовую поддержку получат 106 кинозалов России. Средства предназначены для обслуживания и ремонта современного цифрового оборудования, закупленного ранее. Это поможет продлить срок его работы, сохранить регулярные кинопоказы в территориях и обеспечить зрителям качественные изображение и звук.
При поддержке Фонда кино в Красноярском крае уже модернизировали 28 кинозалов. Благодаря этому смотреть фильмы на современном оборудовании могут жители городов и поселков, удаленных от крупных культурных площадок региона.
С 2025 года программа поддержки кинозалов включена в национальный проект «Семья», рассчитанный на 2025−2030 годы. Финансирование помогает сохранять доступный кинопоказ в регионах и поддерживать работу площадок вне крупных городов.
Результаты отбора опубликованы на сайте Фонда кино, сообщили в «Енисей кино».