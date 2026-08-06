Четыре кинозала Красноярского края получат поддержку Фонда кино

Всего финансовую поддержку получат 106 кинозалов России. Средства предназначены для обслуживания и ремонта современного цифрового оборудования, закупленного ранее. Это поможет продлить срок его работы, сохранить регулярные кинопоказы в территориях и обеспечить зрителям качественные изображение и звук.