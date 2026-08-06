Синоптик Позднякова сказала, когда закончится жара в Москве

Жара в Москве продлится до пятницы, 7 августа, затем температура пойдет на убыль, рассказала в эксклюзивном комментарии для aif.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Жара у нас только наступает, 30 градусов у нас еще не было в Москве. Не исключено, что в четверг и пятницу температура превысит +29…+31 градус. Период жаркой погоды будет непродолжительным, в пятницу он закончится», — сказала Позднякова.
Синоптик добавила, что в пятницу в столицу придут дожди различной интенсивности и грозы.
«Затем температура воздуха постепенно начнет понижаться», — уточнила она.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал отказаться от нагрузок в жару.