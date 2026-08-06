Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Позднякова сказала, когда закончится жара в Москве

В Москву пришла 30-градусная жара. Синоптик Позднякова рассказала aif.ru, как долго такая температура продержится в столице.

Источник: Аргументы и факты

Жара в Москве продлится до пятницы, 7 августа, затем температура пойдет на убыль, рассказала в эксклюзивном комментарии для aif.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Жара у нас только наступает, 30 градусов у нас еще не было в Москве. Не исключено, что в четверг и пятницу температура превысит +29…+31 градус. Период жаркой погоды будет непродолжительным, в пятницу он закончится», — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в пятницу в столицу придут дожди различной интенсивности и грозы.

«Затем температура воздуха постепенно начнет понижаться», — уточнила она.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал отказаться от нагрузок в жару.