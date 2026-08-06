В России нашли безопасный способ вернуть голос при параличе гортани

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного медицинского университета разработали способ более точно определять место для введения гиалуроновой кислоты, чтобы вернуть голос при параличе гортани. Это делает процедуру безопаснее и снижает риск осложнений, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Односторонний паралич мышц гортани возникает при нарушении работы нерва в этом органе, например, при операции на щитовидной железе. Нерв перестает передавать сигналы от мозга к мышцам, из за чего одна голосовая складка теряет подвижность, остается в полуоткрытом положении и уже не может плотно смыкаться со второй. Это приводит к осиплости или потере голоса. Предлагаемые ранее способы вернуть голос нередко были травматичными и давали осложнения.
«Задачей изобретения является обеспечить более оптимальный доступ, а также более точно и контролируемо осуществить инъекцию препарата в пораженную голосовую складку», — говорится в документе.
Предложенный учеными способ предполагает более точную и безопасную инъекцию гиалуроновой кислоты в парализованную голосовую складку. Для этого медики используют фиброскоп — устройство в виде гибкой трубки с камерой. Его вводят пациенту через нос, благодаря чему врач видит голосовые складки и по световому пучку на шее определяет точку укола. Затем под контролем прибора иглой через шею вводится гиалуроновая кислота. Так удается вернуть голосовым складкам смыкание и восстановить голос, минимально травмируя ткани.
Испытания нового метода показали высокую эффективность, поскольку щель между складками гортани уменьшилась, они стали полностью смыкаться при разговоре. Это позволило восстановить голос у пациентов, пропало поперхивание, при этом дыхание у испытуемых не пострадало. Авторы разработки отмечают, что сама процедура прошла без госпитализации и с минимальным дискомфортом для пациентов.