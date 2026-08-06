В России нашли безопасный способ вернуть голос при параличе гортани

Односторонний паралич мышц гортани возникает при нарушении работы нерва в этом органе, например, при операции на щитовидной железе. Нерв перестает передавать сигналы от мозга к мышцам, из за чего одна голосовая складка теряет подвижность, остается в полуоткрытом положении и уже не может плотно смыкаться со второй. Это приводит к осиплости или потере голоса. Предлагаемые ранее способы вернуть голос нередко были травматичными и давали осложнения.