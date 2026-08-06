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В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасность

В Волгоградской области отменена действовавшая всю ночь беспилотная опасность. В 05:55 соответствующие оповещения начали поступать.

В Волгоградской области отменена действовавшая всю ночь беспилотная опасность. В 05:55 соответствующие оповещения начали поступать на телефоны жителей и гостей региона от МЧС России.

По информации специалистов, граждане теперь могут покинуть защищённые помещения, свободно находится на открытых участках улиц, подходить к окнам и пользоваться лифтами.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 5 августа в 22:14 и действовал без малого восемь часов.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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