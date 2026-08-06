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Пешеходный мост в Шаманке закроют на ремонт на три недели

Для местных жителей увеличат рейсы парома, гостей просят воздержаться от посещения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе с 7 августа пешеходный мост в селе Шаманка закрывается на ремонт. Подрядная организация приступает к обновлению настила. Работы продлятся около трёх недель.

Мост находится на обслуживании Дирекции автомобильных дорог Иркутской области, которая организовала ремонт. На это время переправа будет недоступна для пешеходов.

— Для местных жителей предусмотрели альтернативный вариант — паромная переправа будет работать беспрепятственно, рейсы увеличат, — сообщил Максим Модин.

Гостей посёлка просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и на период ремонта воздержаться от посещения Шаманки.

Ход работ находится на личном контроле главы сельского поселения Виталия Романова. Об этом сообщает в социальных сетях мэр Шелеховского района Максим Модин.