Пешеходный мост в Шаманке закроют на ремонт на три недели

В Шелеховском районе с 7 августа пешеходный мост в селе Шаманка закрывается на ремонт. Подрядная организация приступает к обновлению настила. Работы продлятся около трёх недель.
Мост находится на обслуживании Дирекции автомобильных дорог Иркутской области, которая организовала ремонт. На это время переправа будет недоступна для пешеходов.
— Для местных жителей предусмотрели альтернативный вариант — паромная переправа будет работать беспрепятственно, рейсы увеличат, — сообщил Максим Модин.
Гостей посёлка просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и на период ремонта воздержаться от посещения Шаманки.
Ход работ находится на личном контроле главы сельского поселения Виталия Романова. Об этом сообщает в социальных сетях мэр Шелеховского района Максим Модин.