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Ортопед Литвиненко посоветовал самую безвредную и удобную обувь для лета

Ортопед Литвиненко сказал, какую обувь лучше всего носить летом в жаркую погоду, чтобы избежать заболеваний. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Выбирая обувь на жаркий сезон, нужно искать баланс между удобством и защитой от твердых городских покрытий. Андрей Литвиненко в беседе с aif.ru отметил, что летняя обувь должна строго соответствовать погоде, чтобы не провоцировать кожные заболевания.

«Обувь должна быть удобной: ни спереди, ни с боков, ни сзади ничего не должно давить на ногу. Ничто не должно мешать коже дышать — обувь обязана хорошо вентилироваться», — заявил специалист.

Поскольку большинство людей ходит по жесткому бетону и асфальту, подошва должна компенсировать ударную нагрузку. Оптимальная толщина, по словам врача, составляет полтора-два сантиметра с обязательной амортизацией. При этом она не должна мешать стопе нормально сгибаться.

В качестве летнего варианта ортопед посоветовал присмотреться к кроссовкам с вентилируемым верхом и сандалиям на толстой подошве. Глухая синтетическая обувь, перекрывающая доступ воздуха, вызывает обильное потоотделение.

«Пот — один из любимых продуктов питания вредных микробов. Это приводит к развитию кожных заболеваний: вросшего ногтя, мозолей, грибка и других хорошо известных проблем», — напомнил Литвиненко.

Ранее специалист по коррекции тела Татьяна Семехина раскрыла риски летнего тренда на босоногую обувь.