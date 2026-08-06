Гутерриш не упомянул США в обращении к годовщине бомбардировки Хиросимы

Генсек ООН призвал задуматься о том, извлекло ли человечество уроки из этой трагедии. Он отметил, что мир живет в эпоху растущего геополитического разлада, а сдерживающие ядерную угрозу механизмы испытывают серьезное давление.
«Давайте выбирать диалог, а не разлад. Сотрудничество, а не конфронтацию. Общую безопасность, а не незначительные преимущества», — заключил Гутерриш.
Ранее KP.RU сообщал, что список жертв атомной бомбардировки США японского города Хиросима за последний год вырос до 353 639. Перечень пополняется каждый год, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки.