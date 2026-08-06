Амурчанин зажал руку полицейского окном машины, чтобы не идти в участок

В Амурске семейную пару осудили за насилие над участковым, который попытался доставить мужчину в отдел полиции. Нарушитель зажал руку сотрудника стеклом автомобиля, а его сожительница начала движение, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Во время профилактического обхода полицейский заметил мужчину, распивавшего алкоголь возле жилого дома, и предложил ему проехать в отдел для оформления нарушения. Тот попытался избежать ответственности и заперся в припаркованной машине.
Когда участковый протянул руку через окно, мужчина поднял стекло электрическим стеклоподъёмником и зажал ему конечность. После этого находившаяся за рулём женщина тронулась с места и совершила несколько манёвров, пытаясь уехать.
Полицейскому удалось освободить руку и открыть дверь. Мужчина перебрался на заднее сиденье, выбрался из автомобиля и скрылся, однако впоследствии обоих участников происшествия привлекли к уголовной ответственности.
Суд назначил мужчине два года колонии-поселения, а женщине — один год лишения свободы условно. Апелляционная инстанция сократила срок мужчины до одного года и десяти месяцев, оставив квалификацию преступления без изменений. Приговор вступил в законную силу.