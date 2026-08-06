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Генпродюсер «Рики» рассказал о финале «Смешариков»

Прописанной концовки нет, вселенная будет существовать, пока сохраняется любовь зрителей к ней, сообщил основатель ГК «Рики» Илья Попов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. У вселенной «Смешариков» нет прописанного финала — мир будет существовать до тех пор, пока к нему сохраняется любовь зрителей и приходят новые поколения создателей. Об этом ТАСС рассказал генеральный продюсер проекта и соавтор идеи мультсериала «Смешарики», основатель ГК «Рики» Илья Попов.

«Каждая серия, конечно, имеет открытую концовку. Но линейного развития, когда сюжет движется к какой-то точке и логическому концу, нет. Герои остаются вечно не стареющими, не взрослеющими персонажами. Ромашковая долина — это место, куда всегда хочется возвращаться», — сказал Попов.

По его словам, проект переживает второе дыхание: команда заметно обновилась, пришло много молодых талантливых авторов и продюсеров, которые познакомились со «Смешариками», когда сами были детьми или подростками.

«Они признаются в любви к этому проекту и теперь участвуют в его создании. Для меня это открытая книга, у нас нет какого-то плана. Проект всегда был и остается большим творческим экспериментом», — подчеркнул Попов.