Генпродюсер «Рики» рассказал о финале «Смешариков»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. У вселенной «Смешариков» нет прописанного финала — мир будет существовать до тех пор, пока к нему сохраняется любовь зрителей и приходят новые поколения создателей. Об этом ТАСС рассказал генеральный продюсер проекта и соавтор идеи мультсериала «Смешарики», основатель ГК «Рики» Илья Попов.
«Каждая серия, конечно, имеет открытую концовку. Но линейного развития, когда сюжет движется к какой-то точке и логическому концу, нет. Герои остаются вечно не стареющими, не взрослеющими персонажами. Ромашковая долина — это место, куда всегда хочется возвращаться», — сказал Попов.
По его словам, проект переживает второе дыхание: команда заметно обновилась, пришло много молодых талантливых авторов и продюсеров, которые познакомились со «Смешариками», когда сами были детьми или подростками.
«Они признаются в любви к этому проекту и теперь участвуют в его создании. Для меня это открытая книга, у нас нет какого-то плана. Проект всегда был и остается большим творческим экспериментом», — подчеркнул Попов.