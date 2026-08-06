Омская семья отсудила 36 тысяч рублей за недоставленный заказ еды

Семья заказала через сайт РЖД доставку обеда за 1020 рублей на станцию в Уфе, но его не привезли. Деньги вернули только после жалобы, а требование о компенсации морального вреда осталось без ответа. Перевозчик попытался переложить ответственность на закрывшийся ресторан, однако было признано: именно организация получила оплату и не предупредила пассажиров о стороннем исполнителе.