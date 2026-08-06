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Омская семья отсудила 36 тысяч рублей за недоставленный заказ еды

Не получив обед к поезду, люди добились компенсации через суд.

Источник: Комсомольская правда

Решение Первомайского районного суда о взыскании компенсации в пользу семьи из трех человек оставила в силе областная инстанция. Поводом стало неоказание услуги доставки еды к поезду по маршруту Омск — Пятигорск. Об этом сообщили 6 августа в объединенной пресс-службе судов региона.

Семья заказала через сайт РЖД доставку обеда за 1020 рублей на станцию в Уфе, но его не привезли. Деньги вернули только после жалобы, а требование о компенсации морального вреда осталось без ответа. Перевозчик попытался переложить ответственность на закрывшийся ресторан, однако было признано: именно организация получила оплату и не предупредила пассажиров о стороннем исполнителе.

Теперь АО «Федеральная пассажирская компания» обязана выплатить истцам 36 тысяч рублей за моральный вред и штраф. Омский областной суд подтвердил вынесенное решение, отклонив апелляцию, а претензии к ОАО признал необоснованными.