Число многодетных семей в Иркутской области превысило 51 тысячу

IrkutskMedia, 6 августа. В Иркутской области продолжает расти число семей с тремя и более детьми, официально оформивших соответствующий статус. По данным министерства социального развития, опеки и попечительства региона, на 30 июля 2026 года в области зарегистрирован 51834 многодетные семьи, имеющие удостоверения установленного образца. Только за первые семь месяцев текущего года этот статус получили 2717 семей.