Число многодетных семей в Иркутской области превысило 51 тысячу

IrkutskMedia, 6 августа. В Иркутской области продолжает расти число семей с тремя и более детьми, официально оформивших соответствующий статус. По данным министерства социального развития, опеки и попечительства региона, на 30 июля 2026 года в области зарегистрирован 51834 многодетные семьи, имеющие удостоверения установленного образца. Только за первые семь месяцев текущего года этот статус получили 2717 семей.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, динамика остаётся устойчивой: в прошлом году количество многодетных семей в Приангарье увеличилось с 40977 до 49117. Таким образом, рост продолжается и в текущем году.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что стабильное увеличение числа семей, подтвердивших статус многодетных, служит важным показателем результативности региональной социальной политики.
«Стабильный рост числа многодетных семей, подтвердивших свой статус, — важный индикатор эффективности реализуемой в регионе социальной политики, которая выстроена в соответствии с Указом президента России и нацпроектом “Семья”. Видим, что меры поддержки востребованы и улучшают положение семей. Помощь многодетным семьям остается одним из ключевых приоритетов Правительства Иркутской области», — подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.
В Приангарье статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. При этом меры социальной поддержки предоставляются до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет, а в случае его очного обучения — до 23 лет.
Всего с начала 2026 года различные виды соцподдержки получили 32748 многодетных семей региона. Им доступен комплекс мер, включающий льготы, выплаты и иные формы помощи, предусмотренные региональным законодательством.