Уровень Амура у Хабаровска за сутки поднялся на 4 сантиметра и достиг 423 см

В Хабаровском крае сохраняется напряжённая паводковая обстановка. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведётся постоянный мониторинг гидрологической ситуации. По данным на 7 утра 6 августа, уровень Амура у Хабаровска составил 423 сантиметра — за сутки прибавил 4 сантиметра. Неблагоприятное явление наступает при отметке 450 сантиметров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Уровни воды растут и в других населённых пунктах. В селе Елабуга — 464 см (+4 см за сутки), неблагоприятный уровень — 450 см. В Троицком — 318 см (+7 см), неблагоприятный — 380 см. В Малмыже — 349 см (+6 см), неблагоприятный — 450 см. В Комсомольске-на-Амуре — 361 см (+8 см), неблагоприятный — 450 см. В Нижнетамбовском — 452 см (+8 см), неблагоприятный — 650 см. В Циммермановке — 394 см (+6 см), неблагоприятный — 650 см. В Мариинском — 239 см (+9 см), неблагоприятный — 400 см. В Богородском — 207 см (+3 см), неблагоприятный — 400 см.
МЧС России просит жителей региона соблюдать правила безопасности и заранее принять меры по сохранению имущества. Рекомендуется собрать урожай, поднять вещи на возвышенности и верхние этажи. Подготовить документы, ценные вещи, лекарства, запас воды и продуктов на случай осложнения обстановки. Дачникам в период прохождения паводка лучше покинуть участки. Туристам, рыбакам и охотникам советуют воздержаться от выездов на реки и в труднодоступную местность.
В экстренных случаях звоните на телефон 112.
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