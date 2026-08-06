В ЛНР в 2026 году завершат восстановление нового водозабора

«Мы и Фонд развития территории выполняем работу по восстановлению нового водозабора, который решит дефицит водоснабжения в агломерации Стаханов, Брянка, Алчевск, Перевальск и с возможностью перераспределения воды на Красный Луч и Антрацит. Можно сказать, что сейчас половина водозабора уже собрана. В планах его к концу года также завершить», — рассказал Дупленко.