В ЛНР в 2026 году завершат восстановление нового водозабора

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Восстановление нового водозабора в ЛНР планируется завершить в 2026 году. Он решит вопрос с подачей воды в несколько городов региона, где наиболее отмечаются проблемы с водоснабжением, рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Станислав Дупленко.
«Мы и Фонд развития территории выполняем работу по восстановлению нового водозабора, который решит дефицит водоснабжения в агломерации Стаханов, Брянка, Алчевск, Перевальск и с возможностью перераспределения воды на Красный Луч и Антрацит. Можно сказать, что сейчас половина водозабора уже собрана. В планах его к концу года также завершить», — рассказал Дупленко.