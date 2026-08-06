В Красноярск на Всероссийский слет волонтеров Сбера приедет 700 участников

«В этом году Красноярск принимает Всероссийский Слёт волонтеров Сбера. Это большое событие для города, для людей, для нашего наследия. На мероприятии соберутся как представители волонтёрских движений Сбера из разных городов, так и волонтёры предприятий региона и страны. Мы вместе подискутируем на важные темы, поднимем актуальные вопросы и поделимся опытом. Волонтёры будут помогать восстанавливать объекты городского наследия, проводить уборку территорий парков и скверов, что особенно важно в преддверии 400-летия нашего города», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.