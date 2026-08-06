Эксперты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю дали рекомендации по выбору сезонных фруктов. Чтобы купить качественные абрикосы, специалисты советуют оценивать их внешний вид, цвет и аромат. Признаки хорошего плода: Равномерный окрас (допускаются желтоватые или розоватые бока) без пятен и точек; Яркий, сладкий запах; Сухая поверхность без следов влаги; Упругость — при легком нажатии кожица не должна деформироваться; Целостность — отсутствие трещин и повреждений. Важное правило употребления: фрукты нельзя есть на голодный желудок и сразу после тяжелой пищи. Перед едой абрикосы необходимо тщательно промыть под проточной водой.
Жителям Красноярского края рассказали, как выбрать спелые абрикосы
Эксперты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю дали рекомендации по выбору сезонных фруктов. Чтобы купить качественные абрикосы, специалисты советуют оценивать их.
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