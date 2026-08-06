Хабаровские школьники спроектировали типовой дом для земских работников

Учащиеся профильных строительных классов лицея «Вектор» и гимназии № 8 Хабаровска спроектировали первый в России типовой дом для земских работников. Старшеклассники создали готовую 3D-модель жилья для специалистов, которые приезжают работать в сельскую местность.
Проект под названием «Призвание ДВ» представляет собой одноэтажные дома с двумя спальнями, гостиной, гардеробной и санузлом. Ребята спроектировали и коммуникации, а сейчас работают над внешним видом фасада.
Первый дом по проекту построят в крае уже в этом году в Нанайском районе. Еще 28 появятся в 2027-м и семь — в 2028-м. Жилье будет полностью меблированным, а стройматериалы планируется закупать у местных производителей.
— Именно такой должна быть современная профориентация — ученики углубленно изучают интересующие их предметы и получают практический опыт уже в школе, решая реальные задачи региона, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Между тем.
Идею выдвинули сами подростки. В марте они обратились к властям края с просьбой организовать для них летнюю практику. Над проектом дети работали вместе со специалистами проектно-строительного института региона.