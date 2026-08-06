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Мошенники придумали новую схему обмана с поддельными домовыми чатами: как работает афера

Мошенники добавляют россиян в поддельные домовые чаты и выманивают данные.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали добавлять россиян в поддельные домовые чаты, используя при этом в качестве предлога проблемы с Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Преступники сообщают потенциальным жертвам, что из-за плохой работы Telegram чат дома переносится в другой мессенджер.

А уже после этого у участников поддельного чата выманивают персональные данные и код из СМС. Потом начинает работать схема с хищением накоплений.

Ранее в Госдуме предупредили, что телефонные мошенники уже не звонят первыми потенциальной жертве, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете.

Также россиян предупредили об одной из самых популярных у мошенников схем — это «знакомства» с предложением купить билет на мероприятие.

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