Мошенники придумали новую схему обмана с поддельными домовыми чатами: как работает афера

Мошенники начали добавлять россиян в поддельные домовые чаты, используя при этом в качестве предлога проблемы с Telegram. Об этом сообщает ТАСС.
Преступники сообщают потенциальным жертвам, что из-за плохой работы Telegram чат дома переносится в другой мессенджер.
А уже после этого у участников поддельного чата выманивают персональные данные и код из СМС. Потом начинает работать схема с хищением накоплений.
Ранее в Госдуме предупредили, что телефонные мошенники уже не звонят первыми потенциальной жертве, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете.
Также россиян предупредили об одной из самых популярных у мошенников схем — это «знакомства» с предложением купить билет на мероприятие.