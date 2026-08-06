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Ремонтник-мошенник обманул клиентов на 367 тысяч рублей в Хабаровске

42-летний мужчина размещал объявления о предоставлении услуг по остеклению и ремонту балконов и установке кондиционеров. С потенциальными клиентами он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица и просил перевести предоплату. После этого злоумышленник переносил сроки выполнения работ, а когда заказчики настаивали, блокировал их. Как выяснилось, ранее мужчина действительно занимался установкой балконов, однако у.

42-летний мужчина размещал объявления о предоставлении услуг по остеклению и ремонту балконов и установке кондиционеров. С потенциальными клиентами он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица и просил перевести предоплату. После этого злоумышленник переносил сроки выполнения работ, а когда заказчики настаивали, блокировал их. Как выяснилось, ранее мужчина действительно занимался установкой балконов, однако у него появились долги. Полученные от потерпевших деньги мужчина тратил на свои цели. Всего мужчина обманул четырех человек, ущерб составил около 367 тысяч рублей. Ранее он был судим за хранение наркотиков. В счет погашения ущерба у мужчины изъяли холодильник, телевизор и два смартфона. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.