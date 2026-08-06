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Пенсионерка из Биробиджана поверила в легкий заработок и потеряла 300 тысяч

62-летней жительнице Биробиджана позвонил неизвестный, представился сотрудником биржи и предложил заработок, женщина согласилась. Под руководством «биржевого аналитика» она переводила деньги на счета, якобы на брокерские платформы. В личном кабинете видела рост баланса. Собеседник убеждал вкладывать больше. Через две недели сумма переводов составила 373 231 рубль, но вывести обещанную прибыль не удалось. Тогда женщина обратилась в.

62-летней жительнице Биробиджана позвонил неизвестный, представился сотрудником биржи и предложил заработок, женщина согласилась. Под руководством «биржевого аналитика» она переводила деньги на счета, якобы на брокерские платформы. В личном кабинете видела рост баланса. Собеседник убеждал вкладывать больше. Через две недели сумма переводов составила 373 231 рубль, но вывести обещанную прибыль не удалось. Тогда женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.