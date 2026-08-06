Благоустройство дворов продолжается в Южном микрорайоне Хабаровска

Так, во дворе дома № 38 по улице Панфиловцев работы ведутся по программе «Благоустройство дальневосточных дворов». Там рабочие сейчас готовятся к укладке нового асфальта на дворовых дорожках, а также меняют бордюры. В скором времени в этом дворе также будут обустроены тротуары, покрытые брусчаткой, и места для отдыха местных жителей. Такого масштабного ремонта этот двор не видел больше 30 лет, то есть ни разу с момента строительства дома. А в соседнем дворе дома № 29 по улице Малиновского местные жители пять лет назад организовали ТОС «Наш дом», и с тех пор они каждый год реализуют в своем дворе очередной проект, связанный с его благоустройством. Так, они уже привели в порядок тротуары и детскую площадку, установили тренажеры и разбили уютный сквер с фонтаном. А в этом году во дворе появятся площадка для воркаута с прорезиненным покрытием, детская лазалка и теннисный стол. Отметим, что всего в этом году по всем программам в Хабаровске планируется отремонтировать почти 170 придомовых территорий. Также стоит добавить, что сейчас в Хабаровске зарегистрировано 559 ТОСов, в деятельности которых уже участвуют свыше 101 тысячи жителей краевой столицы. Финансирование этого механизма из краевого бюджета к 2030 году будет увеличено до 1 млрд рублей.