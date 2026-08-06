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Продавцов алкоголя в Иркутской области оштрафовали на 180 тысяч рублей

Всего за месяц зафиксировали 11 фактов нарушений в сфере торговли спиртным.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в июле выявила 11 нарушений в сфере оборота алкоголя.

Среди них продажа спиртного в точках общепита без фактического оказания услуг, торговля алкоголем после 21:00 в жилых домах, нарушения учёта продукции и отсутствие данных в системе «Честный знак». По всем фактам составлены протоколы.

За месяц проведены три контрольные закупки, выданы пять предписаний. Наложены штрафы на общую сумму 180 тысяч рублей: два штрафа по 30 тысяч и один 150 тысяч по решению суда.

— Также проведены четыре профилактических визита, два из которых с приложением «Инспектор». Предприниматели могут запросить профилактический визит или консультацию через портал госуслуг, — сообщила руководитель службы Ольга Степанова.

Это помогает избежать нарушений и штрафов. Служба продолжит мониторинг и контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли алкоголем.