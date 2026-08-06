Омская прокуратура потребовала расселить аварийный дом на Раздольной

Речь идет о кирпичной двухэтажке, которой ровно 70 лет. Еще в 2019 году постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Расселить людей должны были до конца 2022-го, однако жильцы до сих пор остаются в доме. Техническое состояние здания создает реальную угрозу для жизни и здоровья.