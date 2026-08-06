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Омская прокуратура потребовала расселить аварийный дом на Раздольной

В одной из квартир обрушился потолок, люди живут там с 2019 года.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального округа Омска направила в суд иск о незамедлительном расселении жильцов дома № 14 по улице Раздольная. Основанием стала проверка, проведенная после частичного обрушения потолочного перекрытия 16 июня 2026 года в одной из комнат. Об этом в ведомстве рассказали сегодня, 6 августа.

Речь идет о кирпичной двухэтажке, которой ровно 70 лет. Еще в 2019 году постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Расселить людей должны были до конца 2022-го, однако жильцы до сих пор остаются в доме. Техническое состояние здания создает реальную угрозу для жизни и здоровья.

Иск о понуждении администрации к переселению омичей уже находится на рассмотрении в суде. Прокуратура контролирует ход разрешения ситуации.