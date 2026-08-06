В СФР рассказали о правилах расчёта размера больничного для волгоградцев

Кроме того, по информации специалистов, сумма выплаты также зависит от размера страхового стажа. Если он превышает 8 лет, выплачивается 100% от среднего заработка, если от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%, менее 6 месяцев — не больше МРОТ за полный календарный месяц.