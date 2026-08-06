«Амкар» подписал защитника из ФК «Краснодар»

В профессиональном футболе дебютировал за «Краснодар-2». За вторую команду «быков» провел 66 матчей, выступая в Первой лиге и Дивизионе А. Также успел сыграть в Российской Премьер-Лиге за основную команду. В 2022 году вышел в стартовом составе на матч против грозненского «Ахмата».