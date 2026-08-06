Депутаты хотят отменить отбор по ОГЭ в 10 класс

В Госдуму внесён законопроект, который запрещает школам отказывать девятиклассникам в поступлении в 10-й класс на основании баллов ОГЭ. Документ подготовили депутаты от КПРФ, и касается он пока регионов, участвующих в эксперименте по сокращению числа экзаменов для поступающих в колледжи. Однако парламентарии настаивают: среднее общее образование гарантировано Конституцией, и отбор по баллам нарушает права учеников. По их мнению, даже с пороговыми результатами ОГЭ школьник должен иметь возможность пойти в старшую школу.
Проблема возникла в 2025 году, когда в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области запустили пилот: те, кто идёт в колледж, сдают всего два ОГЭ — русский и математику, а желающие учиться в 10-м классе — четыре. Местным властям разрешили проводить отбор, и школы получили право устанавливать собственные проходные баллы, которые зачастую заметно выше минимальных. Например, по русскому языку достаточно набрать 15 баллов для зачёта, а для поступления в 10-й класс нужно уже 28. По обществознанию — 14 и 29 соответственно.
Эксперты предупреждают: такая практика может привести к серьёзным последствиям. Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила в интервью «Коммерсанту», что к 9-му классу не все дети определились с будущим, а колледжи есть не везде. «Отправлять пятнадцатилетнего ребёнка жить в общежитие готовы далеко не все», — говорит она. По её словам, индивидуальный отбор в старшую школу увеличивает риск того, что «слабые» ученики останутся вообще без образования — в регионах, не участвующих в пилоте, нет гарантий поступления в колледж на бюджет, а платить многие семьи не смогут. В Минпросвещения ситуацию пока не комментируют.