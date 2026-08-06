Депутаты хотят отменить отбор по ОГЭ в 10 класс

Эксперты предупреждают: такая практика может привести к серьёзным последствиям. Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила в интервью «Коммерсанту», что к 9-му классу не все дети определились с будущим, а колледжи есть не везде. «Отправлять пятнадцатилетнего ребёнка жить в общежитие готовы далеко не все», — говорит она. По её словам, индивидуальный отбор в старшую школу увеличивает риск того, что «слабые» ученики останутся вообще без образования — в регионах, не участвующих в пилоте, нет гарантий поступления в колледж на бюджет, а платить многие семьи не смогут. В Минпросвещения ситуацию пока не комментируют.