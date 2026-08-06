Подрядчика уличили в некачественном ремонте поликлиники в Лесосибирске и заставили вернуть деньги

«Вместо того чтобы штукатурить стены, как положено по проекту, рабочие приклеили гипсокартон на обычную монтажную пену, да еще и с отклонением от вертикали. Кровельный профиль крепили на саморезы — но не все, часть сэкономили. Окна монтировали с нарушением технологии. А старую штукатурку, за которую заказчик уже заплатил, отбили лишь частично — остальное так и осталось висеть мертвым грузом. И всё это без должного освидетельствования, без фиксации скрытых работ», — рассказали в надзорном ведомстве.