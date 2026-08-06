Подрядчика уличили в некачественном ремонте поликлиники в Лесосибирске и заставили вернуть деньги

Прокуратура обязала подрядчика вернуть 760 тысяч рублей за некачественный капитальный ремонт поликлиники в Лесосибирске Красноярского края.
Работы выполняются по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», бюджет — 131 млн рублей. Но в ходе проверки выяснилось, что исполнитель решил сэкономить в ущерб результату.
«Вместо того чтобы штукатурить стены, как положено по проекту, рабочие приклеили гипсокартон на обычную монтажную пену, да еще и с отклонением от вертикали. Кровельный профиль крепили на саморезы — но не все, часть сэкономили. Окна монтировали с нарушением технологии. А старую штукатурку, за которую заказчик уже заплатил, отбили лишь частично — остальное так и осталось висеть мертвым грузом. И всё это без должного освидетельствования, без фиксации скрытых работ», — рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор внес главврачу представление, после чего был заключен договор на авторский надзор с проектировщиками — теперь они будут следить за каждым этапом. А с подрядчика списали излишне перечисленные деньги — 760 тыс. рублей.
Качество ремонта поликлиники остается на контроле прокуратуры.
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