Roblox потерял $70 млрд своей стоимости из-за отсутствия вирусных игр

Согласно данным Roblox, число ежедневно активных пользователей во втором квартале этого года упало до 123 млн по сравнению с пиковым значением в 152 млн в третьем квартале 2025 года. Компания также сообщила, что показатель «бронирования» — ключевой индикатор расходов игроков — вырос всего на 8% в годовом исчислении, хотя ранее демонстрировал гораздо более активный рост.