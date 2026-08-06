Под Красноярском семейная пара держала метадоновые закладки

По данным полиции, мужчина 1986 года рождения и женщина 1991 года рождения более двух месяцев работали закладчиками в одном из интернет-магазинов. Крупные партии наркотиков они получали в Красноярске, затем делили на мелкие дозы и распространяли в Сосновоборске и соседних населенных пунктах.