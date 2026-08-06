Под Красноярском семейная пара держала метадоновые закладки

В Сосновоборске задержана семейная пара, которую подозревают в незаконном обороте метадона, передает пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, мужчина 1986 года рождения и женщина 1991 года рождения более двух месяцев работали закладчиками в одном из интернет-магазинов. Крупные партии наркотиков они получали в Красноярске, затем делили на мелкие дозы и распространяли в Сосновоборске и соседних населенных пунктах.
Оперативники изъяли свыше 50 граммов метадона. Запрещенное вещество нашли как в местах проживания подозреваемых, так и в точках, где они успели сделать закладки.
В отношении пары возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере при отягчающих обстоятельствах. Оба задержанных помещены в СИЗО. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.
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