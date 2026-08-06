В ДНР назвали районы с наиболее сложной ситуацией с водой

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Городские агломерации Донецка и Енакиева в ДНР полностью перешли на альтернативные источники водоснабжения, которых не хватает, чтобы полностью закрыть потребность потребителей. Об этом сообщил ТАСС главный инженер предприятия «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.
«Наиболее сложная ситуация с водоснабжением объективно сохраняется в Донецко-енакиевской агломерации. В связи с прекращением подачи воды по каналу “Северский Донец — Донбасс” водоснабжение осуществляется только из альтернативных источников, мощностей которых недостаточно», — сказал Мокрый.
Он добавил, что с весны за счет скважин, перебросок из водохранилищ и благоприятной погоды несколько увеличена подача, что позволило частично разгрузить систему и стабилизировать ситуацию для части потребителей.
Летом 2025 года республика получала не более 35% нужного объема воды для снабжения жителей из-за того, что Киев нарушил работу ключевого канала Северский Донец — Донбасс. Подачу увеличили до 40−45%. На сегодня подается до 500 тыс. кубометров воды в сутки. Ситуация усугубилась в 2025 году из-за малоснежной зимы, засушливой весны и лета. С июля 2025 года в нескольких городах введена подача воды по графику. В регионе ввели меры для выхода из кризиса.