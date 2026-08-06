В ДНР назвали районы с наиболее сложной ситуацией с водой

Летом 2025 года республика получала не более 35% нужного объема воды для снабжения жителей из-за того, что Киев нарушил работу ключевого канала Северский Донец — Донбасс. Подачу увеличили до 40−45%. На сегодня подается до 500 тыс. кубометров воды в сутки. Ситуация усугубилась в 2025 году из-за малоснежной зимы, засушливой весны и лета. С июля 2025 года в нескольких городах введена подача воды по графику. В регионе ввели меры для выхода из кризиса.