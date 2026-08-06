В Паттайе началась церемония прощания с убитыми Романом и Дианой Назимовыми

ПАТТАЙЯ, 6 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с россиянами Романом и Дианой Назимовыми, убитыми в Таиланде в результате ограбления, началась на юге города Паттайя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Родственники погибших решили почтить их память непосредственно на месте убийства — примерно в 300 метрах от автомагистрали № 331 в районе Хуай-Яй. Здесь, в лесистой местности, преступники расстреляли 17-летнего Романа и расправились с его 22-летней сестрой Дианой. Проститься с погибшими пришли их родственники, проживающие в Таиланде соотечественники, местные жители и представители общественности. На место, где злоумышленники скрыли тела убитых, люди возлагают цветы.
Здесь же проходит буддийская религиозная церемония: приглашенные монахи совершают заупокойную молитву и проводят обряд поминовения усопших, чтобы почтить память погибших и проводить их души в соответствии с местными традициями.
Таиландцы и россияне также поминают трех членов таиландской семьи, ставших жертвами той же банды. В конце июня преступники проникли в их дом, связали супружескую пару и их 18-летнюю дочь, после чего вывезли всех троих на принадлежавшем семье пикапе в лесистую местность. Бандиты расстреляли семью и закопали тела в паре километров от того места, где позже были найдены россияне.
Таиландская полиция 31 июля задержала подозреваемых в убийстве Дианы и Романа Назимовых. В ходе следственных действий задержанные признались, что расправились с россиянами, пытаясь завладеть мотоциклом, на котором передвигались граждане РФ, а тела спрятали в лесу. Связь с молодыми людьми пропала ранним утром 26 июля, когда они выехали из дома.
Преступление вызвало широкий резонанс в российском и местном сообществе королевства. Накануне полиция провинции Чонбури провела на этой же территории дополнительные следственные эксперименты для уточнения всех деталей резонансного дела.