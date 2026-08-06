В Паттайе началась церемония прощания с убитыми Романом и Дианой Назимовыми

Таиландцы и россияне также поминают трех членов таиландской семьи, ставших жертвами той же банды. В конце июня преступники проникли в их дом, связали супружескую пару и их 18-летнюю дочь, после чего вывезли всех троих на принадлежавшем семье пикапе в лесистую местность. Бандиты расстреляли семью и закопали тела в паре километров от того места, где позже были найдены россияне.