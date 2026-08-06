Военнослужащий из Хабаровского края Олег Чернавцев награждён медалями Суворова и Жукова

Сержант Чернавцев организовал приёмку, восстановление и выдачу агрегатов, поступающих от передовых подразделений. Только за июль под его руководством восстановили одиннадцать двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КамАЗ. Благодаря чёткой организации работы и правильной расстановке приоритетов в передовые подразделения стабильно и своевременно поступают агрегаты для комплектования техники. Это способствует поддержанию боеспособности войск.