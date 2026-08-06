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Военнослужащий из Хабаровского края Олег Чернавцев награждён медалями Суворова и Жукова

Сержант из Хабаровска восстановил одиннадцать двигателей для автомобилей КамАЗ.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Олег Чернавцев удостоен двух государственных наград — медалей Суворова и Жукова. Он выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сержант Чернавцев организовал приёмку, восстановление и выдачу агрегатов, поступающих от передовых подразделений. Только за июль под его руководством восстановили одиннадцать двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КамАЗ. Благодаря чёткой организации работы и правильной расстановке приоритетов в передовые подразделения стабильно и своевременно поступают агрегаты для комплектования техники. Это способствует поддержанию боеспособности войск.

За профессионализм, ответственное отношение к военной службе и вклад в укрепление обороноспособности подразделений сержант Олег Чернавцев удостоен двух государственных наград — медалей Суворова и Жукова.

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Почта: red.habkp@phkp.ru