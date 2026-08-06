Россиянам обязаны сократить рабочий день при жаре в офисе: комментарий профсоюза

Работодатели должны сокращать продолжительность рабочего дня в офисах при сильной жаре, если температура в помещении превышает допустимые нормы. Об этом сообщил главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.
Эксперт уточнил, что для офисных сотрудников комфортной считается температура в помещении от 23 до 25 градусов в теплое время года, а предельно допустимой — до 28 градусов.
«При температуре 28,5 градусов рекомендуется сокращать рабочий день на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градусах — на четыре часа», — сказал он для РИА Новости.
Безюков добавил, что для работников физического труда температура выше 32,5 градуса представляет опасность для здоровья. В этом случае продолжительность непрерывной работы должна быть ограничена 15−20 минутами с последующим отдыхом в прохладном помещении.
Ранее KP.RU сообщал, что до конца 2026 года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели. Первая будет в ноябре благодаря Дню народного единства, который в этом году приходится на среду. Вторая ожидается в конце декабря и продлится три дня — с 28 по 30 декабря.