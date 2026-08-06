Россиянам обязаны сократить рабочий день при жаре в офисе: комментарий профсоюза

Ранее KP.RU сообщал, что до конца 2026 года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели. Первая будет в ноябре благодаря Дню народного единства, который в этом году приходится на среду. Вторая ожидается в конце декабря и продлится три дня — с 28 по 30 декабря.