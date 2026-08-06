Мэр Кравчук заявил о полной готовности Хабаровска к подъёму Амура

В Хабаровске городские службы подготовились к дальнейшему росту уровня воды в Амуре: паводковую обстановку отслеживают круглосуточно, речные маршруты корректируют, а для островных территорий предусмотрен поэтапный план действий. К утру 6 августа река у краевого центра поднялась до 423 сантиметров, сообщили в администрации Хабаровска.
Высокая вода уже затронула прибрежные участки Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного островов. Из-за подтопления теплоходы перестали останавливаться на пунктах «6-й км» и «5,5-й км», а многим дачникам приходится добираться до участков вброд.
Во время посадки на суда пассажиров предупреждают об опасности и просят не откладывать возвращение с островов. Владельцам дач рекомендуют как можно быстрее вывезти урожай и покинуть территории, которые может затопить при дальнейшем подъёме Амура.
При уровне 430−450 сантиметров планируется закрыть остановку «Прибрежная». Если вода поднимется до 490−520 сантиметров, начнётся вывоз членов садовых товариществ из островной зоны с высадкой на центральном пляже Хабаровска. При отметке 530 сантиметров город готов прекратить речные перевозки и ввести режим чрезвычайной ситуации.
«Уровень воды растёт, и мы действуем на опережение. Город полностью готов к подъёму воды: мониторинг ведётся непрерывно, маршруты корректируются, а при необходимости мы оперативно введём режим ЧС. Прошу жителей не пренебрегать предупреждениями — безопасность людей для нас в приоритете», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.