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В Магаданской области на реке Дебин перевернулась лодка с рыбаком, мужчина пропал

Магаданские Спасатели выехали на поиски, лодку нашли ниже по течению, человека пока не нашли.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области спасатели ведут поиски мужчины, пропавшего на реке Дебин в Ягоднинском муниципальном округе. Инцидент произошёл 6 августа. Трое мужчин отправились на рыбалку у посёлка Бурхала. Во время снятия рыболовных сетей лодка с одним из них перевернулась. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Лодку обнаружили ниже по течению реки. Сам мужчина пока не найден. На место выехали спасатели Поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области и Пожарно-спасательного центра. В поисках участвуют семь человек и пять единиц техники.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, особенно при рыбалке и снятии сетей на течении. Всегда надевайте спасательные жилеты и не перегружайте маломерные суда. В случае происшествия звоните на номер 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

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