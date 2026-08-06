Школы и поликлиники станут обязательным условием для строительства жилых кварталов

Главный итог законодательной работы в строительной сфере за прошедшие пять лет — отрасль перестала быть черным ящиком и ориентируется на людей. Завершен переход от обременительной долевки к проектному финансированию, удалось сократить административные процедуры и систематизировать все требования к стройке. Об этом «Парламентской газете» (18+) рассказал председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
«Если говорить о главных содержательных результатах, то это практически завершенное восстановление прав обманутых дольщиков, создание законодательной базы комплексного развития территорий, при которой строительство жилья невозможно без появления школ, детских садов, поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры, а также распространение механизма счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство», — рассказал Сергей Пахомов.
Ключевое изменение: жилье только с инфраструктурой.
Одним из главных содержательных итогов работы восьмого созыва парламента стала отладка механизма комплексного развития территорий (КРТ). Теперь законодательно закреплено правило: строительство новых жилых кварталов невозможно без одновременного возведения социальной и транспортной инфраструктуры.
Любой проект застройки должен включать детские сады, школы, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Цель: уйти от практики появления «человейников», где жители годами вынуждены ждать появления больниц и учебных заведений. Это решение напрямую отвечает на многочисленные обращения граждан, которых комитет рассмотрел свыше 71 тысячи за отчетный период.
Защита дольщиков и новые правила стройки.
За пять лет Госдума приняла 81 федеральный закон и внесла около 450 поправок. Главным достижением для покупателей недвижимости стал завершенный переход от обременительной долевки к проектному финансированию через счета эскроу. Это позволило практически полностью восстановить права обманутых дольщиков и сделать процесс покупки квартиры безопасным. С этого года аналогичный механизм счетов эскроу распространен и на индивидуальное жилищное строительство.
Прозрачность тарифов и обновление сетей.
В сфере ЖКХ работа велась не над административным сдерживанием цен, а над прозрачностью системы. Усилены полномочия ФАС по контролю за тарифами, установлен единый срок оплаты услуг и внедряются долгосрочные эталонные тарифы.
Для решения проблемы высокого износа коммунальных сетей созданы финансовые механизмы привлечения средств Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий. Важным шагом стал новый закон о водоснабжении, который перенес ответственность за сверхнормативные потери воды в сетях с граждан на ресурсоснабжающие организации. Масштаб проблем остается значительным, поэтому ключевой задачей власти теперь является последовательная реализация принятых решений и контроль за тем, чтобы вложенные средства реально снижали аварийность.