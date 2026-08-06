Школы и поликлиники станут обязательным условием для строительства жилых кварталов

За пять лет Госдума приняла 81 федеральный закон и внесла около 450 поправок. Главным достижением для покупателей недвижимости стал завершенный переход от обременительной долевки к проектному финансированию через счета эскроу. Это позволило практически полностью восстановить права обманутых дольщиков и сделать процесс покупки квартиры безопасным. С этого года аналогичный механизм счетов эскроу распространен и на индивидуальное жилищное строительство.