Пешеходный фонтан на набережной временно отключили из-за паводка в Хабаровске

Уровень Амура продолжает расти — отметка на сегодняшний день достигла 423 сантиметров, а к 10 августа может достичь 450 сантиметров. При сильном паводке нижняя технологическая часть и подвальные помещения фонтана затапливаются грунтовыми водами. Чтобы избежать поломок, с сегодняшнего дня приняли решение временно остановить работу фонтана. Фонтан включат снова после снижения уровня реки и полной просушки.