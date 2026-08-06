Начальника строительного участка будут судить за падение рабочего в шахту с пятого этажа в Хабаровске

В феврале 2026 года на стройке жилого комплекса начальник строительного участка не обеспечил безопасность подсобных рабочих при высотных работах: не огородил лифтовые шахты на этажах и не выдал средства защиты. В результате один из рабочих упал в шахту лифта с пятого этажа и получил множественные переломы. Дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, направлено в Железнодорожный районный суд.