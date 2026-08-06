АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» продолжает прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший экспортер года». Подать заявку можно до 17 августа 2026 года включительно. Премию присудят субъектам крупного, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте товаров по итогам 2025 года. Для малого и среднего бизнеса, экспортирующего продукцию агропромышленного комплекса, предусмотрены номинации: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Прорыв года», «Трейдер года», «Лучшая женщина-экспортер». Крупные компании могут участвовать в номинации «Новая география». Подать заявку можно на сайте.
Конкурс «Лучший экспортер года» стартовал в Хабаровском крае
АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» продолжает прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший экспортер года». Подать заявку можно до 17 августа 2026 года включительно. Премию присудят субъектам крупного, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте товаров по итогам 2025 года. Для малого и среднего бизнеса, экспортирующего продукцию агропромышленного комплекса.