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Самый молодой на орбите. 65 лет полету Титова в космос

65 лет назад Герман Титов полетел в космос на борту корабля «Восток-2». Титов — самый молодой космонавт, побывавший на орбите. В день старта, 6 августа 1961 года, ему было 25 лет.

Источник: РБК

Герман Титов в космосе.

Уроженец Алтайского края Герман Титов — второй космонавт на орбите в истории человечества после Юрия Гагарина и первый в мире человек, который оставался за пределами Земли дольше 24 часов.

Герман Титов и Юрий Гагарин.

Первый и единственный космический полет Титова с позывным «Орел» на корабле «Восток-2» 6−7 августа 1961 года установил ряд достижений. Эта космическая миссия стала первой длительностью больше суток — 1518 минут (25 часов и 18 минут). Предшествовавший ей полет Гагарина 12 апреля 1961 года составил 108 минут. К той миссии Титов также готовился, будучи первым дублером Гагарина.

Герман Титов (слева) во время прохождения медицинского обследования.

Титов до сих пор является самым молодым космонавтом в истории орбитальных полетов: в день запуска «Востока-2» ему было 25 лет, 10 месяцев и 25 дней. Кроме того, Титов впервые снял Землю на пленку с орбиты, а также первым поел и поспал в невесомости.

«Все время поблизости от меня в кабине плавала ручная кинокамера, которую я захватил с собой в полет, чтобы запечатлеть всю красоту, открывающуюся человеческому взору на орбите. Это был обычный репортерский киноаппарат “Конвас”, заряженный цветной пленкой. Я сделал им несколько снимков горизонта при входе в тень Земли и при выходе из нее на Солнце. Снимал и звездное небо», — вспоминал космонавт.

Герман Титов во время практических занятий с кинокамерой.

За время полета «Восток-2» обогнул Землю 17 раз, преодолев дистанцию свыше 700 тыс. км.

Герман Титов во время тренировки вестибулярного аппарата и адаптации к изменениям пространственного положения в установке «Ротор».

«Первые впечатления о невесомости. Когда произошло отделение, мне показалось, что меня подвесили за ноги вниз головой», — рассказывал Титов о своем полете в ходе заседания госкомиссии 8 августа 1961 года.

Герман Титов после возвращения на Землю.

По возвращении на Землю Титов был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина. Именем космонавта названы, среди прочего, кратер на Луне, астероид и остров во Вьетнаме.