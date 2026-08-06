Самый молодой на орбите. 65 лет полету Титова в космос

Герман Титов в космосе.
Уроженец Алтайского края Герман Титов — второй космонавт на орбите в истории человечества после Юрия Гагарина и первый в мире человек, который оставался за пределами Земли дольше 24 часов.
Герман Титов и Юрий Гагарин.
Первый и единственный космический полет Титова с позывным «Орел» на корабле «Восток-2» 6−7 августа 1961 года установил ряд достижений. Эта космическая миссия стала первой длительностью больше суток — 1518 минут (25 часов и 18 минут). Предшествовавший ей полет Гагарина 12 апреля 1961 года составил 108 минут. К той миссии Титов также готовился, будучи первым дублером Гагарина.
Герман Титов (слева) во время прохождения медицинского обследования.
Титов до сих пор является самым молодым космонавтом в истории орбитальных полетов: в день запуска «Востока-2» ему было 25 лет, 10 месяцев и 25 дней. Кроме того, Титов впервые снял Землю на пленку с орбиты, а также первым поел и поспал в невесомости.
«Все время поблизости от меня в кабине плавала ручная кинокамера, которую я захватил с собой в полет, чтобы запечатлеть всю красоту, открывающуюся человеческому взору на орбите. Это был обычный репортерский киноаппарат “Конвас”, заряженный цветной пленкой. Я сделал им несколько снимков горизонта при входе в тень Земли и при выходе из нее на Солнце. Снимал и звездное небо», — вспоминал космонавт.
Герман Титов во время практических занятий с кинокамерой.
За время полета «Восток-2» обогнул Землю 17 раз, преодолев дистанцию свыше 700 тыс. км.
Герман Титов во время тренировки вестибулярного аппарата и адаптации к изменениям пространственного положения в установке «Ротор».
«Первые впечатления о невесомости. Когда произошло отделение, мне показалось, что меня подвесили за ноги вниз головой», — рассказывал Титов о своем полете в ходе заседания госкомиссии 8 августа 1961 года.
Герман Титов после возвращения на Землю.
По возвращении на Землю Титов был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина. Именем космонавта названы, среди прочего, кратер на Луне, астероид и остров во Вьетнаме.