Новости Нижегородской области 6 августа: смерть на воде и трасса на Кстово

Жара плюс отсутствие контроля — равно беда: ещё один подросток утонул в безымянном пруду, идёт расследование. Тем временем нижегородцы продолжают обсуждать смертельное ДТП с юным велосипедистом в Новой Кузнечихе — жалеют и погибшего мальчика, и 19-летнюю девушку-водителя, которая сама недавно была ребёнком, а теперь под уголовным делом… Водителям летом надо быть особенно внимательными — многочисленные самокатчики и питбайкеры о соблюдении правил на переходах совсем не заботятся. А ещё серьёзные изменения ввели на трассе Нижний Новгород — Кстово, у бывшего поста ДПС. С подробностями — nn.aif.ru.
В безымянном пруду: подросток утонул в Нижегородской области.
Ещё одно несчастье на воде случилось в регионе: в Кулебаках из пруда без названия на улице Краснодонцев спасатели извлекли тело 15-летнего мальчика. По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело, началось расследование. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.
Увы, такие сообщения МЧС появляются почти каждый день. Искренние соболезнования родителям подростка — это огромная трагедия.
Ребёнка сбил ребёнок: подробности смертельного ДТП в «Новой Кузнечихе».
Нижегородцы продолжают обсуждать страшную аварию с девятилетним велосипедистом у школы в микрорайоне «Новая Кузнечиха». Главное управление МВД России по региону сообщило о возбуждении уголовного дела и добавило подробностей.
Оказалось, мальчик и велосипед двигались не по переходу, а в не установленном для перехода месте, а за рулём Kia, которая наехала на школьника, была 19-летняя девушка — наверняка со скромным водительским опытом.
Идёт комплекс необходимых следственных действий и экспертиз, направленных на установление истины. Люди жалеют обоих…
Безопасные повороты: изменилась схема движения на трассе Нижний Новгород — КстовоСпасти человеческие жизни призваны нововведения на важной дороге — между Нижним Новгородом и Кстовом. Минтранс области объясняет: участок у бывшего поста ДПС признан аварийно опасным, зачастую аварии происходили из-за разворотов и левых поворотов в плотном потоке машин.
Решение нашли такое: теперь на участке разделили встречные направления осевым барьерным ограждением и полностью запретили левые повороты и развороты. Поворачивайте только в специально оборудованных для этого местах: едете из Нижнего в Кстово — разворот обратно возможен после виадука у Старокстовского кладбища. Двигаетесь из Кстова в Нижний — поворачивайте обратно на транспортной развязке у деревни Опалиха.
Готовимся к пеклу: погода в Нижегородской области 6 августа.
5 августа синоптики обещают нижегородцам днём знойные +27 градусов, а 6 августа — и все +30. Так что берегите себя, избегайте перегрева в опасные часы активного солнца. Промозглой осенью будем вспоминать эти дни.