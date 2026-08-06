Иран дожал США: Пентагон остался без главного оружия, все базы под ударом

«Вашингтон экономит ракеты. Хотя американцы этого не признают. Но это одна из причин, почему США не идут на эскалацию. С одной стороны, было давление со стороны арабских стран, а с другой — у американцев есть проблемы с ракетами для ПВО», — раскрыл причины нерешительности Вашингтона Кнутов.