Иран дожал США: Пентагон остался без главного оружия, все базы под ударом

После месяцев интенсивного обмена ударами на Ближнем Востоке американская логистика трещит по швам. Издания CNN и Reuters со ссылкой на инсайдеров раскрыли шокирующие потери США: арсеналы ракет THAAD, Tomahawk и критически важных перехватчиков Patriot истощены до опасного предела.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что реальная боеготовность США сейчас находится под вопросом. По словам эксперта, определенные запасы для разового удара еще можно наскрести на европейских складах. «А вот с перехватом ракет у США уже много проблем», — добавил Кнутов.
Именно эта «ракетная дыра» стала невидимым, но главным тормозом эскалации. США оказались не готовы к обороне, из-за чего вынуждены имитировать спокойствие.
«Вашингтон экономит ракеты. Хотя американцы этого не признают. Но это одна из причин, почему США не идут на эскалацию. С одной стороны, было давление со стороны арабских стран, а с другой — у американцев есть проблемы с ракетами для ПВО», — раскрыл причины нерешительности Вашингтона Кнутов.
Просчет с обезглавливанием: почему Иран не сломался.
Эксперт отметил, что американцы попытались обезглавить иранскую верхушку, но результат оказался для них неожиданным. Власти Ирана не сменили политического курса.
«У США был расчет на венесуэльскую схему. Рассчитывали, что обезглавят иранское руководство. Они уничтожили около 40 высокопоставленных чиновников, начиная от первого лица, но Иран продолжает сопротивляться», — добавил Кнутов.
Вопреки ожиданиям Запада, гибель даже ключевых фигур не приводит к параличу власти в Иране. Там сработал механизм немедленной замены выбывшего звена при полном сохранении политического курса. Иран не просто выдержал удар — он перехватил инициативу, увидев, что противник начал «экономить патроны».
Асимметричный ответ: ультиматум Тегерана и угроза базам США.
Почувствовав слабость Вашингтона, Тегеран перешел к открытому шантажу с позиции силы. Теперь любое неосторожное движение американских войск грозит обернуться геополитической катастрофой.
По словам Юрия Кнутова, если Пентагон решится на наземную операцию, к примеру, против острова Харк, ответ будет нанесен не по далекой Америке, а по их военным базам в Персидском заливе.
«Иран организует асимметричную операцию по вторжению через Ирак в Кувейт и базы в Бахрейне. Там шиитское население… Поэтому поддержка населения Ирану будет гарантирована. В Бахрейне проблемы с водоснабжением, 90% воды даёт опреснительный завод, его периодически выводят из строя. И поэтому восстановление контроля над Бахрейном большой трудности для иранской армии составлять не будет», — подчеркнул эксперт.
США в капкане: ядерный шантаж провалился, нефтяные деньги утекают.
Ситуация загнала администрацию Трампа в стратегический капкан, из которого не видно достойного выхода.
«Арабские страны видят, что нефть не продаётся, заводы разрушаются и экономика валится. И они начали давить на США», — отметил Кнутов.
В итоге Штаты оказались в унизительном положении проигравшей стороны, пытающейся сохранить лицо. Иран же требует плату за проход танкеров через Ормузский пролив, хотя ранее ее не было. Атомные объекты не уничтожены, а в довершение картины — американский Минфин фактически признал реальность, сняв санкции с иранских авиакомпаний, связанных с КСИР. США продолжают «надувать щеки», но, как резюмировал Юрий Кнутов, на деле «ничего не получается».
«Американцы теряют и лицо, и авторитет на Ближнем Востоке», — подвел итог эксперт, констатируя, что эпоха безграничного военного доминирования США подходит к концу.