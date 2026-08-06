6 августа: смерть на воде и трасса на Кстово

Жара плюс отсутствие контроля — равно беда: ещё один подросток утонул в безымянном пруду, идёт расследование. Тем временем нижегородцы продолжают обсуждать смертельное ДТП с юным велосипедистом в Новой Кузнечихе — жалеют и погибшего мальчика, и 19-летнюю девушку-водителя, которая сама недавно была ребёнком, а теперь под уголовным делом… Водителям летом надо быть особенно внимательными — многочисленные самокатчики и питбайкеры о соблюдении правил на переходах совсем не заботятся. А ещё серьёзные изменения ввели на трассе Нижний Новгород — Кстово, у бывшего поста ДПС. С подробностями — nn.aif.ru.