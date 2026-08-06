В Омске водителям могут поднять штраф за обочину с 2 250 до 5 000 рублей

В НАС считают, что сейчас в регионах страны водителей за езду по обочине наказывают крайне неравномерно. Так, по данным МВД, с начала 2026 года в Москве к ответственности привлекли почти 67 тысяч нарушителей, в Подмосковье — 85 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 124 тысячи. При этом в ряде регионов такие нарушения практически не фиксируются, а в 32 субъектах России, включая Ленинградскую, Нижегородскую и Саратовскую области, а также Дагестан, Ингушетию и Чувашию, подобных случаев официально не зарегистрировали вовсе.