В Омске водителям могут поднять штраф за обочину с 2 250 до 5 000 рублей

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ужесточить ответственность за движение по обочине. Соответствующее письмо организация направила председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает Autonews.ru.
Если инициативу поддержат, штраф за это нарушение вырастет с нынешних 2 250 до 5 000 рублей. Такой же размер наказания предлагают установить и за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда, а также за пересечение организованных транспортных и пеших колонн.
В НАС считают, что сейчас в регионах страны водителей за езду по обочине наказывают крайне неравномерно. Так, по данным МВД, с начала 2026 года в Москве к ответственности привлекли почти 67 тысяч нарушителей, в Подмосковье — 85 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 124 тысячи. При этом в ряде регионов такие нарушения практически не фиксируются, а в 32 субъектах России, включая Ленинградскую, Нижегородскую и Саратовскую области, а также Дагестан, Ингушетию и Чувашию, подобных случаев официально не зарегистрировали вовсе.
По мнению вице-президента НАС Антона Шапарина, одна из причин такой статистики — устаревшие комплексы фото- и видеофиксации, которые не способны выявлять движение по обочине.
Авторы инициативы уверены, что повышение штрафа подтолкнет регионы активнее бороться с нарушителями: обновлять дорожные камеры, чаще привлекать сотрудников Госавтоинспекции и использовать современные средства контроля, в том числе беспилотники.