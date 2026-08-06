Укус за ухо обошёлся жителю Хабаровского края в 200 тысяч рублей

В Советской Гавани с мужчины взыскали 200 тысяч рублей за то, что во время конфликта он укусил другого человека за ухо. Потерпевший лишился верхней части ушной раковины, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
После происшествия мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Он указал, что получил не только телесную травму и физическую боль, но и испытывает психологический дискомфорт из-за изменения внешности.
Суд признал требования обоснованными. При определении суммы учитывались обстоятельства конфликта, степень вины ответчика, тяжесть последствий, а также возраст, здоровье и материальное положение участников дела.
С виновника взыскали 200 тысяч рублей компенсации и ещё 7 тысяч рублей расходов на представителя. В остальной части иска отказано, решение пока не вступило в законную силу.