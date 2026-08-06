В ГД предложили разграничить поступающих в вуз по олимпиаде и по общему конкурсу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Парламентарии от КПРФ предложили разграничить прием поступающих в вузы на бюджет по общему конкурсу и отдельно по результатам олимпиад. Письмо, направленное министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, есть в распоряжении ТАСС.
Как отмечается в обращении, в рамках текущей приемной кампании был выявлены проблемы при зачислении абитуриентов в учебные заведения, в том числе невозможность зачисления на бюджет поступающих, набравших максимальные баллы на экзаменах и имеющих баллы за индивидуальные достижения. Причиной этого, по мнению парламентариев, стало отсутствие разграничения бюджетных мест между поступающими по общему конкурсу и победителями олимпиад, которые имеют приоритет при поступлении.
«Считаем целесообразным при проведении приемной кампании 2027−2028 года учесть ряд проблемных ситуаций, возникших при приеме на обучение в текущем учебном году и разграничить прием поступающих в рамках финансирования за счет бюджетных средств по общему конкурсу (сумме баллов результатов экзаменов и баллов за индивидуальные достижения) и поступающих по результатам олимпиад и в рамках особой квоты», — говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается увеличить количество бюджетных мест по наиболее пополярным направлениям подготовки, чтобы претендовать на них могли абитуриенты с правом льготного поступления (особой квоты) и абитуриентов, получивших высокий экзаменационный балл общего конкурса. Также в КПРФ выступают с предложением публиковать количество бюджетных мест, которые распределяются в рамках общего конкурса, особой квоты и предназначенных для зачисления абитуриентов, поступающих по олимпиадам.
По словам одного из авторов письма, первого зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина, в ходе приемной кампании сложилась парадоксальная ситуация, парламентариям поступают многочисленные обращения граждан с жалобами о невозможности поступить на популярные специальности даже абитуриентам с исключительно высокими результатами на ЕГЭ.
«Какой смысл несколько лет тратить огромные силы на подготовку, платить репетиторам, если в итоге высочайшие баллы ничего не гарантируют? В своем обращении к министру мы предлагаем две меры. Первое — установить отдельную квоту мест для победителей олимпиад, чтобы исключить ситуацию, когда в определенном вузе по какой-то популярной специальности им уходят вообще все бюджетные места. И второе — увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным направлениям подготовки, чтобы могли быть зачислены и льготники, и абитуриенты с высокими экзаменационными баллами. Полагаем, что эти меры помогут исправить ситуацию», — отметил депутат.