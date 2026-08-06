В ГД предложили разграничить поступающих в вуз по олимпиаде и по общему конкурсу

«Какой смысл несколько лет тратить огромные силы на подготовку, платить репетиторам, если в итоге высочайшие баллы ничего не гарантируют? В своем обращении к министру мы предлагаем две меры. Первое — установить отдельную квоту мест для победителей олимпиад, чтобы исключить ситуацию, когда в определенном вузе по какой-то популярной специальности им уходят вообще все бюджетные места. И второе — увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным направлениям подготовки, чтобы могли быть зачислены и льготники, и абитуриенты с высокими экзаменационными баллами. Полагаем, что эти меры помогут исправить ситуацию», — отметил депутат.